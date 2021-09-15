اليوم السابع
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محطة معالجة سرياقوس تحصل على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الثانية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:35 ص
محطة معالجة سرياقوس تحصل على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الثانية محطة معالجه سرياقوس
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد ، رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ،عن حصول محطة معالجه الصرف الصحي بسرياقوس على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة «TSM» للمرة الثانية على التوالي ، جاء ذلك عقب اجتياز المحطة لمتطلبات الحصول على تجديد الشهادة، والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة
 
وأشار مجاهد، الى ان هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة وأن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، و المراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.
 
وأوضح رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن محطة سرياقوس تعمل بطاقة إنتاجية ١٠٠٠٠ م٣/يوم ، وتخدم المحطة اهالي قرية سرياقوس وحوض النمرس والعزب المجاوره لها ، و تم تأمين المحطه بمنظومة الإطفاء الذاتي وجهاز إنذار الكلور وجهاز إنذار الحريق بالإضافة لجميع مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية ،كما تم تزويد المحطة بكاميرات المراقبة.
 
وأضاف "مجاهد" أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بافضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل الخدمات لمواطنى محافظه القليوبيه.
 
 

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شركه مياه القليوبيه

محافظه القليوبيه

محطات المياه

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