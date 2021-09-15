طرده ابنه وزوجته من المنزل.. التضامن تنقذ مسنا بعد قضاء عام فى الشارع بلا مأوى

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بإنقاذ مسنين اثنين بعد قضاء عام فى الشارع بلا مأوى.

وتوجه الفريق إلى منطقة شبرا وتم التعامل مع أحد المسنين بلا مأوي، حيث تم إجراء دراسة حالة له وتبين أنه يدعى " م.ع " ويبلغ من العمر 68 عاما وكان يعمل فرانا ويعانى من ربو على الصدر وكان يأخذ الفرن مسكنا ومأوى له وعند غلقه أصبح يفترش الشارع.

كما توجه الفريق إلى منطقة حلوان للتعامل مع مسن بلا مأوى يدعى "م.ا" يبلغ من العمر 70 عاما بعد طرد ابنه وزوجته له ليفترش الشارع بعد أخذ شقته منه من خلال الابن ليتزوج بها.

ونجح الفريق بعد محاولات عديدة فى إقناع الشخصين باستقبالهما بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد وافقا على ذلك وعليه نسق الفريق مع الادارة العامة للدفاع الاجتماعى لاستقبالهما بدار معانا لإنقاذ إنسان بالجيزة لرعاية الاشخاص بلا مأوى ليتلقيا كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الإنسانية وذلك على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528.