شهود بواقعة مقتل صاحب مخبز بالسلام: مجهولون أطلقوا عليه النار من توك توك

كتب عبد الله محمود

كشف شهود العيان حول واقعة العثور على جثة صاحب مخبز مقتول بطلق ناري في دائرة قسم السلام، عن تفاصيل كثيرة، وذلك خلال إدلائهم بأقوالهم فى تحقيقات النيابة العامة التى أجريت حول الواقعة، حيث أوضح الشهود ان المجني عليه يقطن فى المنطقة منذ سنوات طويلة، بعد قدومه من الوجه القبلي ليستقر فى القاهرة.

وأضاف الشهود أن يوم الواقعة، فوجئوا بدراجة نارية "توك توك"، يستقلها عدد من الأشخاص مجهولين، وتوقفوا أمام محل عمل المجنى عليه، ثم قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه، اردوه قتيلا غارقا فى دمائه.

فيما يكثف رجال المباحث بالقاهرة، تحرياتهم لكشف ملابسات العثور على جثة صاحب مخبز مصابا بطلق نارى في منطقة السلام.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة شخص بطلق نارى بجوار مخبز بمنطقة إسبيكو فى السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة صاحب مخبز مصابا بطلق نارى، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.