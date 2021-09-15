رئيس وزراء العراق أمام مؤتمر "الأموال المنهوبة": الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة

وقال الكاظمي في كلمته خلال المؤتمر الدوليِ لاسترداد الأموال المنهوبة، إنه يرحب بالأشقاء في مؤتمر استرداد أموال العراق المنهوبة خيراته، مؤكدا أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وأن الفساد كان حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي.

وأضاف أن الطريق السليم يبدأ بمصارحة الشعب العراقي حول المخاطر التي قادت إلى تراجع العراق ، مشيرا إلى أن لجنة مكافحة الفساد كشفت خلال عامٍ واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج، وأن مئات المليارات من الدولارات تم تهريبها الى الخارج.

وأشار إلى أنه لا مكان للإحباط والتراجع، موضحا أن لجنة مكافحة الفساد تعرضت إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها.