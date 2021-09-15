رئيس كوريا الجنوبية يطلب دعم الصين لعملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن الرئيس مون قوله "حكومتنا ستبذل جهودا مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام، وأطلب من الصين دعمها الثابت في تحقيق ذلك الأمر".

وأضاف الرئيس مون أنه يتطلع إلى تطوير "شراكة تعاونية استراتيجية" بين سول وبكين إلى مستوى أعلى، على أساس اتفاقيات القمة الرئيسية التي عقدها مع الرئيس شي جين بينج، قائلا لوزير الخارجية الصين "زيارتك لكوريا الجنوبية ذات مغزى أكبر الآن لأنها تأتي في وقت يحتاج فيه الجانبان إلى فتح مستقبل جديد للعلاقات الثنائية الناضجة قبل الذكرى السنوية الثلاثين في العام المقبل لإقامة العلاقات الدبلوماسية".