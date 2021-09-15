رئيس الوزراء العراقى يتسلم رسالة خطية من الرئيس الفرنسى

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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع السفير الفرنسي الجديد لدى العراق إيريك شوفاليه، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، فضلاً عن مجال التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية، حيث سلم السفير الفرنسي في مستهل اللقاء رسالة خطية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد الكاظمي، على أهمية تنمية التعاون المشترك بين بغداد وباريس، وأثنى على إعادة افتتاح المركز الثقافي الفرنسي مجددًا في العاصمة بغداد.

واستعرض الجانبان متابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والاجتماعات اللاحقة التي أوصى المؤتمر بعقدها.