حبس ربة منزل وابنتها وخطيبها بتهمة قتل زوج الأولى بسبب خلافات أسرية بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس ربة منزل وابنتها وخطيبها، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى، والتخلص من جثته وحرقها وسط القمامة بمنطقة الهرم، بسبب خلافات أسرية، ومحاولة المجني عليه الاعتداء على المتهمة الثانية، فاتفقوا على قتله والتخلص من جثته.

واعترف المتهمون بأنهم اعتدوا على المجنى عليه بآلة حادة، ثم نقلوا جثته بواسطة توك توك، وتخلصوا من جثته وسط القمامة، بجوار الطريق الدائري، وهي منطقة خالية من السكان، ثم أشعلوا النار بالجثة وفروا هاربين.

وكشفت تحريات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شخص وسط القمامة بمنطقة الهرم، مصابا بعدة حروق، حيث تبين أن زوجته وابنته وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتم القبض عليهم.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط القمامة بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شخص مجهول الهوية.

توصل رجال المباحث لهوية المجني عليه، وتبين أن زوجته وابنته وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.