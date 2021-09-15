جمهوريون فى الكونجرس يطالبون بايدن بتصنيف طالبان جماعة إرهابية

كتبت: نهال أبو السعود

دعا عدد من النواب الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأمريكى، وزير الخارجية، أنتونى بلينكن، فى رسالة يطالبون الإدارة الأمريكية بتصنيف حركة طالبان كمنظمة إرهابية، وفقا لصحيفة ذا هيل.

فى رسالة مؤرخة الأربعاء إلى بلينكين بقيادة السناتور الجمهورى جونى إرنست، قال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ: "النسخة الحالية من حكومة طالبان تمثل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة منذ إعادة السيطرة على أفغانستان، استأنفت طالبان نفس العادات القاتلة والقمعية التى اتسمت بها فترة قيادتها قبل وصول القوات الأمريكية فى عام 2001".



تقرير ذا هيل

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى معاملة المدنيين، بمن فيهم النساء، في أفغانستان في ظل نظام طالبان في الأسبوع الماضي.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى تعيين سراج الدين حقاني مؤخرًا، وهو ناشط مطلوب من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم تعيينه وزير الداخلية بالوكالة، وهو زعيم شبكة حقاني، التي صنفتها الولايات المتحدة في عام 2012 كمنظمة إرهابية.

جادل أعضاء مجلس الشيوخ بأن طالبان قد استوفت المعايير اللازمة لتصنيف الجماعة على أنها منظمة إرهابية أجنبية، قائلين إنهم حثوه على "النظر في تصنيف طالبان كمنظمة إرهابية أجنبية ومعاملتها على هذا النحو إلى أقصى حد يسمح به القانون".

تأتي الدعوات إلى التصنيف في الوقت الذي يقرر فيه المجتمع الدولي بحذر كيف أو ما إذا كان سيعترف بحكومة طالبان كحكومة شرعية، وقال الرئيس بايدن وبلينكين إنهما سيحكمان على طالبان بناء على أفعالهم وليس أقوالهم فقط.

وخلال جلسة استماع للجنة مجلس النواب يوم الاثنين استجوب بلينكين بشأن إجلاء الولايات المتحدة من أفغانستان وفي إشارة إلى أن الحكومة المؤقتة ضمت بعض الأشخاص الذين عاقبتهم الولايات المتحدة لتسهيل أعمال الإرهاب أو رعايتها ولم تشمل النساء أقر بأنها "أقل بكثير من المقاييس التي حددها المجتمع الدولي".