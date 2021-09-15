اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:19 م
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تفاصيل مثيرة بواقعة مقتل شخص على يد زوجته وابنته وخطيبها بالهرم.. بث مباشر

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:13 م
تفاصيل مثيرة بواقعة مقتل شخص على يد زوجته وابنته وخطيبها بالهرم.. بث مباشر جثة - أرشيفية
كتب سليم على

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أجري اليوم السابع بث مباشر بمنطقة الهرم من مكان العثور على جثة شخص وسط القمامة بمنطقة الهرم، مصابا بعدة حروق، حيث تبين أن زوجته وابنته وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وألقى القبض عليهم.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط القمامة بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شخص مجهول الهوية.

توصل رجال المباحث لهوية المجني عليه، وتبين أن زوجته وابنته وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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