اليوم السابع
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تجديد حبس مدير محل مشغولات ذهبية للإتجار بالنقد الأجنبى فى الإسكندرية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:41 ص
تجديد حبس مدير محل مشغولات ذهبية للإتجار بالنقد الأجنبى فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس مدير محل للمصوغات الذهبية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار  غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة،والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.
 
تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير محل للمصوغات الذهبية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض حال ممارسته لنشاطه المُؤثم، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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