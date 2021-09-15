تجديد حبس "سمكرى البنى أدمين" 15 يوما لاتهامه بتزوير شهادة التخرج

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس "سمكري البنى آدمين" للعلاج الطبيعي، 15 يوما علي ذمة التحقيق، ووجهت النيابة إلي المتهم تهمة استبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي، من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة.

وحضر المستشار ماجد البنهاوى محامى المتهم، وطلب من هئية المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة أغلقوا وشمعوا مقر المركز المملوك لـ"سمكرى البنى آدمين" فى مدينة نصر، حرصا وحفاظا على صحة المواطنين، وطالبت بالتأكد من هويته ومن ترخيص المكان وترخيص مزاولة المهنة .

ومن جانبها وجهت نقابة العلاج الطبيعي اتهاما لصاحب المركز بالتزوير وانتحال صفة إخصائي علاج طبيعي. وكانت الأجهزة الأمنية لحى شرق مدينة نصر، أغلقت مركز علاج طبيعى المشهور بـ "سمكرى البنى آدمين".

وأكد مصدر مسئول بحي شرق مدينة نصر، أنه تم غلق وتشميع المركز لإداراته بدون ترخيص، وذلك خلال حملة مكبرة لغلق المحال المخالفة ورفع الإشغالات.

يذكر أن مركز علاج طبيعى "سمكرى البنى آدمين" حاز على شهرة خلال الفترة الماضية لتردد الفنانين عليه، لإجراء علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى.

ويأتى ذلك حرصًا على التصدى لكافة أنواع المخالفات ولا سيما مخالفات المحلات التجارية.