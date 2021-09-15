اليوم السابع: الجمهورية الجديدة تنتصر على الإرهاب بالتنمية

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، عددا من الملفات والقضايا المهمة، منها ملف عن الجمهورية الجديدة وكيف انتصرت على الإرهاب عن طريق التنمية الشاملة في كافة المجالات، إضافة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقى أن مصر ترفض كل التدخلات الخارجية في شئون بغداد.

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