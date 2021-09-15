المملكة المتحدة: تقديم جرعات معززة من لقاح كورونا للأشخاص فوق سن الخمسين

(أ ش أ)

أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستبدأ في إعطاء جرعات معززة من لقاح كوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، بالإضافة إلى آخرين في الفئات الأكثر ضعفًا.

وتأتي الجرعات المعززة، التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، وفقًا لتقارير متعددة، وسط احتدام الجدل حول الكميات الإضافية في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأوصت اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين بجرعات معززة للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من ظروف صحية أساسية.

ويعتقد بعض الخبراء أنه يجب على الولايات المتحدة وباقي الدول أيضًا تقديم المعززات فقط لكبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفًا.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 72 حالة وفاة، و4 آلاف و21 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى إيطاليا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن البيانات الصادرة عن الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 130 ألفا و27 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 4 ملايين و613 ألفا و214 إصابة.