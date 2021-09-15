اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 04:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المعمل الكيميائى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته 6 أطنان أرز مجهولة بالمقطم

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته 6 أطنان أرز مجهولة بالمقطم مخزن -أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، رجال المعمل الكيميائي بالقاهرة، بفحص عينات من 6 أطنان أرز وسكر ودقيق مجهولة المصدر ضبطت بحوزة صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمنطقة المقطم، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعثر بداخل المخزن على 3,500 طن أرز - 1,500 طن سكر – 1 طن دقيق – 1800 عبوة صلصه وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. 
 
وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

مباحث التموين

حملة تموين

سكر مجهول

أرز مجهول المصدر

امن القاهرة

المقطم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة