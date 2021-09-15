المعمل الكيميائى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته 6 أطنان أرز مجهولة بالمقطم

كتب: سليم على

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، رجال المعمل الكيميائي بالقاهرة، بفحص عينات من 6 أطنان أرز وسكر ودقيق مجهولة المصدر ضبطت بحوزة صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمنطقة المقطم، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 3,500 طن أرز - 1,500 طن سكر – 1 طن دقيق – 1800 عبوة صلصه وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.