المشاركون فى برنامج "أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية" يزورون المتحف المصرى

كتب محمد أسعد

استضاف المتحف المصرى، اليوم الأربعاء، ٢٠٠ شاب وفتاة من المشاركين فى برنامج "أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية" من ست محافظات هى شمال سيناء وجنوب سيناء، الوادى الجديد، أسوان، البحر الأحمر ومطروح، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التى سيقومون بها لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، والتى استهلوها بزيارة منطقة الأهرامات يوم الإثنين الماضى.

وقد استقبل المشاركين بالبرنامج صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، وتم اصطحابهم فى جولة بالقاعات المختلفة للمتحف، حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم.

وتأتى هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من هذه البرامج والملتقيات والمعسكرات لرفع الوعي السياحى والأثرى لأبناء الشعب المصرى وتعريفهم بالمواقع الأثرية بمصر وبحضارة أجدادهم العريقة، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لهم.