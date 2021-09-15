اليوم السابع
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القبض على قاتل والده المسن فى أوسيم بالجيزة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 08:11 م
القبض على قاتل والده المسن فى أوسيم بالجيزة حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخص لاتهامه بقتل والده "مسن" فى أوسيم، بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه فى أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وكشفت التحريات أن عاطل قتل والده نتيجة خلافات بينهما.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة عقب الانتهاء من مناظرتها، ومعاينة مسرح الجريمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

وذكر شهود عيان أن المتهم اعتدى على والده بزجاجة، وأن المجنى عليه مصاب بعجز يمنعه من الحركة.


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