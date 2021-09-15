القبض على سائق بحوزته 10 كيلو حشيش قبل ترويجها فى منطقة التبين

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على سائق بحوزته 10 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه فى منطقة التبين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) حال استقلاله سيارة" أجرة" ملكه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,200 كيلو جرام – مبلغ مالى).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) بقصد توصيلها لأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) مقابل تحصله على مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الأخير وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، كما اعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.