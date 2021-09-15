"الزراعة" تنفذ 500 ندوة توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان فى المحافظات

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ 500 ندوة إرشادية توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان في 148 مركزا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، منذ بداية أغسطس الماضي، وحتى الآن، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير وتتمية القرى المصرية، وتحسين دخول ابنائها ورفع مستوى معيشتهم.



وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات بأهمية التوسع في إنشاء وتطوير ومراكز تجميع الألبان وتوعية المزارعين والمربيين بأهميتها والعائد منها، وتوضيح المردود الاقتصــــادي والاجتماعى الــــذي يحصــــل عليه صغار المربين والفلاحين.



وأوضح رئيس الهيئة انه تم عقد حلقات نقاشية مع صغار المربيين خلال هذه الندوات، والاستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجههم للعمل على تذليلها على الفور، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.



واكد محمود ان مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان يساهم في توفير الألبان بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية، فضلا عن تحسين دخول صغار المربين ومنتجى الألبان بالتعامل مع مراكز تجميع الألبان المرخصة، التى تمثل سوقا متوازنا لمنتجهم من الألبان.



