اليوم السابع
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الداخلية تحرر مخالفات لـ 8 ألاف شخص لعدم التزامهم بارتداء كمامات

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:25 ص
الداخلية تحرر مخالفات لـ 8 ألاف شخص لعدم التزامهم بارتداء كمامات ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط عدد (8999) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8958) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (41) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (707) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (205) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1162) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.


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