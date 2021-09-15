اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 04:21 م
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الثأر ينهى حياة شخص بطلق نارى فى الفيوم

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 04:04 م
الثأر ينهى حياة شخص بطلق نارى فى الفيوم جثة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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لقى مواطن مصرعه فى قرية شدموه بمحافظة الفيوم أخذا بالثأر وتم نقل الجثة لمستشفى اطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، يُفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة إطسا، بمقتل مواطن، فى مشاجرة بقرية شدموه بجوار مكتب البريد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، لمعرفة ملابسات الواقعة، وتبين أن الدافع وراء الواقعة الثأر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 


مديرية أمن الفيوم

حوادث الثأر

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