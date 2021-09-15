البيت الأبيض: نخطط لتخفيف قيود السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لتخفيف قيود السفر لأمريكا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل له منذ قليل.

وكان البيت الأبيض، أعلن الخميس الماضى، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم 100 موظف أو أكثر، وذلك فى إطار تعزيز جهود احتواء فيروس كورونا.



وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أنه يتعيّن على الشركات أن "تضمن أن قواها العاملة ملقّحة بالكامل أو أن تطلب من العمال غير الملقّحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل".



وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص، وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفيدرالية وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفيدرالية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض قواعد جديدة صارمة بشأن تلقي اللقحات المضادة لفيروس كورونا من قِبل العمال الفيدراليين وكبار أصحاب العمل وموظفي الرعاية الصحية وذلك في محاولة لاحتواء أحدث موجة من المرض.