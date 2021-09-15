إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على طريق العريش الساحلى

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، 7 مصابين تم نقلهم من قرية مزار على طريق العريش القنطرة الساحلى .

وأفادت مصادر طبية وأمنية، بأن المصابين نقلوا من موقع حادث انقلاب سيارة، أثناء سيرها على الطريق الرابط بين مدينة العريش والقنطرة بشمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة أثناء سيرها بنطاق قرية المزار غرب مدينة العريش، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بإصابات متنوعة ما بين متوسطة وخفيفة وجميعهم يتلقون العلاج بمستشفى العريش العام، فيما تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها فى الحادث .