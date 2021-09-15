إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون فى البحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي عند الكيلو 90 بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.