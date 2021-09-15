إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى الطريق الدائرى بمنطقة المنيب

كتب تامر البطريقى

أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المنيب، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية فى اتجاه التجمع، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي منطقة الحادث فور تلقي البلاغ، وتم توفير الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفي لتلقي الاسعافات اللازمة، فيما انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.