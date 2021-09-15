اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أسترالى يسلم نفسه للشرطة بعد مرور 30 سنة على فراره من السجن

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:13 م
أسترالى يسلم نفسه للشرطة بعد مرور 30 سنة على فراره من السجن الشرطة الأسترالية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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سلّم رجل أسترالى فى الرابعة والستين من العمر، نفسه للسلطات بعد مرور 30 سنة على فراره من أحد السجون.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز فى بيان، نقلته "سبوتنيك" الروسية، إن "الرجل استخدم منشارا وقطّاعات براغٍ ليهرب من سجن في شمال سيدنى سنة 1992، إذ بين السابعة مساء الجمعة الـ31 من يوليو والسابعة صباح السبت الأول من أغسطس، هرب رجل فى الخامسة والثلاثين من العمر من مركز إصلاحي في شارع هوف ستريت في غرافتون، وفي ذاك الوقت، منيت جهود البحث عن السجين الفار بالفشل".

وكشفت صحيفة "سيدنى مورنينج هيرالد" أن الرجل، الذي سجن بتهمتين على صلة بزرع نبات محظور كان يتنقل بعد فراره على شواطئ سيدني الشمالية، وقصد الستّيني الأحد مركزا للشرطة حيث سلّم نفسه.

وقال مصدر للصحيفة "نام على الشاطئ ليلة السبت وقال: سأعود إلى السجن حيث يوجد سقف فوق رأسى".

وكشف أن "الرجل كان مشرّدا، وقد وجهت إليه تهمة الفرار من السجن ووضِع مجددا خلف القضبان ولم يُسمح بإطلاق سراحه بكفالة".

 


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