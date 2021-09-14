29 سبتمبر.. نظر استئناف مجدى عبدالغنى على تغريمه 200 ألف جنيه بقضيتى ميراث

كتب أحمد الجعفرى

حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 29 سبتمبر الجارى، لنظر استئناف كابتن مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على حكم تغريمه في قضيتين متعلقتين بخلافات الميراث.

القضية الأولى والتى تحمل رقم 5049 سنة 2020 صدر فيها حكم ضد كابتن مجدى عبد الغنى بغرامة 100000 ألف جنيه، والثانية تحمل رقم 12279 وصدر فيها ضده حكم بالغرامة أيضًا بمبلغ 100000 ألف جنيه.

كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان أنور السمرجى محامى عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث، أقام دعوى اختصمه فيها هو وآخرين، واتهمه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بموكليه.

وأصدر مجدى عبد الغنى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بيانًا أوضح من خلاله أن محكمة جنح مستأنف الدقى، قررت وقف جميع الدعاوى القضائية بخصوص المواريث المقامة من بعض أقاربه، وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد القانون الذى يقام بموجبه تلك الدعاوى.

وجاء البيان التالى: بشأن ما تم تداوله بخصوص دعاوى المواريث المقامة من بعض أقارب الكابتن مجدى عبد الغنى وصدور أحكام بها من المحكمة الجزئية (جنح الدقى) وهى المطعون عليها ومتداولة حاليا أمام القضاء- فأنه وبتاريخ الأربعاء الموافق 7/7/2021م صدر قرار من المستشار عصام الدالى (رئيس محكمة جنح مستأنف الدقى) بوقف جميع تلك الدعاوى وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستوريه مواد القانون، الذى يقام بموجبه تلك الدعاوى.

- وأنه واحتراما لهذا القرار الصادر من المحكمة واحتراما لحجية أحكام وقرارات قضائنا المصرى الشامخ العريق فإنه لا يحق لأى ما كان الأدلاء برأيه الشخصى فى هذا الشأن حتى يقول القضاء كلمته الفاصلة كونه الوحيد صاحب الولاية فى إصدار كلمة الفصل النهائية والتى ستكون بمثابة عنوان للحق والحقيقة.

- كما أنه وفضلا عن ذلك فأنه بجلسة الخميس الموافق 31/12/2020م قضت المحكمة براءة الكابتن مجدى عبد الغني وعدم قبول الدعوى الجنائية في 3 جنح جنائية جديدة مقيدة تحت أرقام (12273- 12275 - 122278) لسنة 2020 جنح الدقى، والتى سبق أقامتها من ذات المدعين وذات الأشخاص عن ذات الموضوع.

- وأخيرا فإنه ليس لأحد من مصلحة أو فائدة من دعاوى التشهير والتشويه التى لن تعود على مروجيها الأ بما يستحقونه من خزى وخسران.