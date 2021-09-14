وأضاف زهاوى - فى تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن ما تحاول السلطات القيام به في الوقت الحالى هو تحويل هذا الفيروس من حالة جائحة إلى مرض مزمن من خلال برنامج تطعيم ضخم.

وأشار الوزير البريطانى إلى أن عمليات الإغلاق كانت هي الأداة الوحيدة فى السابق ولم يعد هذا صحيحا، مضيفا أن الوقت الحالي يوجد لقاحات ونظام للاختبار والتتبع ونظام للمراقبة بالإضافة إلى النصائح التي اتبعها الأشخاص من جميع الأعمار حول الصحة العامة وهو ما سمح للسلطات باتخاذ خطوات للأمام لإعادة فتح الاقتصاد.

وتأتي تصريحات زهاوي قبل ساعات من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن خطة شتوية لمكافحة فيروس كورونا بما في ذلك اللقاحات المعززة والتطعيم ضد الإنفلونزا.

يشار إلى أن الحكومة قد وافقت على توصية من المسئولين الطبيين في المملكة المتحدة لتقديم لقاح "فايزر" لمن تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاما.

