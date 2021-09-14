نيجيريا: مسلحون يفرجون عن 75 تلميذا بعد اختطفوهم مطلع سبتمبر

وكالات

أفرج مسلحون نيجيريون عن عشرات التلاميذ الذين اختطفوا في ولاية زمفرا بشمال غرب البلاد، وفق ما أعلنت الحكومة المحلية، في أعقاب هجوم للجيش على عصابات إجرامية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي قوله، إن عدد من أفرجوا عنهم "75 رهينة من مدرسة كايا الثانوية"، وذلك بعد قرابة أسبوعين في الأسر، مضيفا أن "الجميع بدا بصحة جيدة وسالمين".

وظهر حاكم الولاية بيلو ماتاوالي في مقطع مصور نشره مكتبه، وهو يحيي الحافلات التي امتلأت بالتلاميذ المفرج عنهم.

وكانت القوات النيجيرية قد تعرضت لهجوم في زمفرا نهاية الأسبوع الماضي عندما هاجم مسلحون قاعدة عسكرية وقتلوا 12 عنصرا أمنيا، فيما اقتحم مسلحون سجنا في ولاية أخرى بوسط البلاد وحرروا أكثر من 200 سجين.

وكانت قوات الأمن قد أطلقت عمليات في زمفرا قبل أسبوع مستهدفة عصابات إجرامية مدججة بالسلاح يطلق عليها "قطاع طرق"، تنسب إليها عمليات خطف جماعي في مدارس في أنحاء شمال غرب نيجيريا هذا العام.

وقطع المسؤولون الاتصالات في أنحاء الولاية لمنع تبادل المعلومات، في إطار الهجوم الذي جاء بعد خطف أكثر من 70 تلميذا وعدد من المعلمين من مدرسة كايا بولاية زمفرا في الأول من سبتمبر.