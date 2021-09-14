نيابة الغردقة تحقق فى واقعة مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تحقق النيابة العامة بالغردقة فى واقعة مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بأحد طرق منطقة الجونة شمال الغردقة.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالقبض على سائق السيارة المتسبب فى الحادث، والذى أدى إلى مصرع شاب من مدينة الغردقة ، وإصابة اثنين آخرين كانا معه داخل السيارة .

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فى بيان لها على صفحتها الرسمية فيس بوك، أنه تضرر أحد الأشخاص من وفاة شقيقه أثر حادث تصادم سيارتين بالغردقة وقيام قائد السيارة التى اصطدمت بشقيقه بتبديل القيادة مع شخص آخر عقب وقوع الحادث.