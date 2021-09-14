مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة من ضبط محاولة تهريبكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم PQ 8101 القادمةمن مطار كييف الدولي اوكرانيا اشتبه محمد محمود فاوي فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبو الحسن مأمورالفحص إشراف رامى مروان رئيس قسم الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أشياء معتمة بحقائب الراكب.

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير جمارك قرر تكليف محمد رشاد مأمورالجمرك تحت اشراف مهند سامي مدير حركه تفتيش الركاب بتفتيش امتعة الراكبتفتيشا دقيقا فتبين وجود 668 شريط أدوية بشرية متنوعة مخبأة داخل قاع سحريداخل الحقيبه يصعب الوصول إليه.

وتم التحريز بلجنة مكونة من محمود خميس ومينا نادى بحضور محمود الشربينيبإدارة الأمن الجمركى.

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذالإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علىالمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.



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