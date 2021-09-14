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أكرم القصاص
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لجنة صياغة البيان الوزاري اللبناني تبحث عددا من الملاحظات لطرحها على "النواب"

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 04:44 م
لجنة صياغة البيان الوزاري اللبناني تبحث عددا من الملاحظات لطرحها على "النواب" مجلس النوب اللبناني
أ ش أ

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بحثت اللجنة الحكومية المكلفة بصياغة البيان الوزاري بلبنان عددا من ملاحظات الوزراء على مشروع البيان المرتقب لطرحه على مجلس النواب من أجل نيل الثقة التي تؤهل الحكومة لممارسة كافة صلاحياتها الدستورية.
 
وقررت اللجنة في ثاني اجتماعاتها اليوم برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عقد اجتماع ثالث غدا لمتابعة المباحثات حول هذا الشأن.
 
حضر الاجتماع اليوم الذي عقد بمقر الحكومة في السراي الكبير أعضاء اللجنة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء الإعلام جورج قرداحي والعدل هنري خوري والمالية يوسف خليل والتنمية الإدارية نجلا الرياشي والداخلية بسام مولوي والطاقة وليد فياض والثقافة محمد مرتضى والعمل مصطفى بيرم والزراعة عباس الحاج حسن والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والمهجرين عصام شرف الدين والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير.

لجنة صياغة البيان الوزاري اللبناني

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مجلس النواب اللبناني

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