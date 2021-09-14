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لجنة المتابعة المصرية القطرية تنعقد فى الدوحة والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 06:17 م
لجنة المتابعة المصرية القطرية تنعقد فى الدوحة والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لجنة المتابعة المصرية القطرية تنعقد فى الدوحة
كتب أحمد جمعة

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عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية اجتماعًا اليوم، الثلاثاء،  فى مدينة الدوحة برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصرية، والسفير على الهاجرى المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطرى للشئون الإقليمية.

 

كما انعقدت اللجنة القانونية برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل المصرى والسفير الشيخ محمد بن حمد آل ثان رئيس الإدارة القانونية فى وزارة الخارجية القطرية.

 

ونتج عن الاجتماعات التوصل للاتفاق بشأن المسائل المعروضة على جدول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين الشقيقيّن لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيهما.

 

كما وقعت الهيئة القومية للبريد المصرية مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون فى مجال التعاون البريدى مع الشركة القطرية للخدمات البريدية، ووقعت سلطة الطيران المدنى المصرية على مذكرة تفاهم فى مجال النقل الجوى مع هيئة الطيران المدنى بدولة قطر.

 

وتأتى هذه الخطوة فى إطار استكمال مسار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقيّن والعمل الراهن على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام.


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