كلية الشريعة والقانون بأزهر أسيوط تنظم مؤتمرها العلمى الدولى عن الدور المجتمعى

كتب لؤى على

تعقد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأسيوط مؤتمرها العلمى الدولى الأول بعنوان الدور المجتمعى للمؤسسات المالية ورجال الأعمال فى مواجهة الأوبئة والكوارث يومى 21 و 22 شهر سبتمبر الجارى، وأعرب الدكتور محمود عبد الرحمن صديق، عميد الكلية عن حرص الكلية على القيام بدورها فى خدمة المجتمع وتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة و الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور محمد المالك نائب رئيس الجامعة لفرع اسيوط الذين اتاحوا الفرصة للكلية فى القيام بواجبها نحو المجتمع فى ظل الظروف التى يمر بها.

كما وجه الشكر لكافة العاملين بالكلية على ما بذلوه فى سبيل انجاح المؤتمر وقال الدكتور عبد الفتاح بهيج وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ان المؤتمر ينطلق من خلال تعدد الرؤى والأهداف التى تسعى كلية الشريعة والقانون بأسيوط الى تحقيقها لتنمية المجتمع والنهوض به ويتضمن المؤتمر دعوة للمؤسسات المالية ورجال الأعمال للقيام بواجبهم الوطنى فى مساندة الدولة فى التصدى لما يقع على ارضها من كوارث وأوبئة.

وقال الدكتور حسين منازع استاذ المالية العامة بالكلية ومقرر المؤتمر ان المؤتمر يأتى فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد الذى اصاب العالم بالرعب والهلع بدرجة اثرت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية حتى العملية التعليمية على مستوى العالم تأثرت بانتشار هذا الوباء.

وقال الدكتور حسام مهنى أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الشريعة والقانون المؤتمر ينطوى على اهمية بالغة فى توضيح الدور المجتمعى المنشود للأفراد والمؤسسات الخاصة وقت الازمات تأسيا على ما امرت به الشريعة الغراء وما وضعه القانون من وسائل للتعامل مع الضرورات الاجتماعية.