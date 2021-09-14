ضبط متهم بالاستيلاء على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل فى عين شمس

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم داخل البلاد.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، تعرض العديد من الشباب راغبى العمل داخل البلاد لوقائع نصب واحتيال، والاستيلاء على أموالهم من قِبل إحدى شركات التوظيف بزعم إيجاد فرص عمل لهم فى وظائف ومهن مختلفة بمرتبات مُجزية داخل البلاد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، حيث قام بممارسة نشاطاً احتيالياً تخصص فى الاستيلاء على أموال الشباب راغبى العمل داخل البلاد، وأنشأ شركة غير مرخصة للتوظيف وإلحاق العمالة الداخلية كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وأعلن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقدرته فى توفير فرص عمل للشباب بمهن مختلفة بالفنادق السياحية، والشركات والمؤسسات التجارية بمرتبات مُجزية، والزعم بتوفير السكن وتأمين وانتقالات لمعظم تلك الوظائف بقصد إستقطاب الشباب راغبى العمل، والإستيلاء على أموالهم مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية كرسوم إدارية "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وعثر على (كمية من عقود عمل وهمية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لعدد من الشركات والفنادق المختلفة – عدد من خطابات ترشيح بأسماء أشخاص مختلفين لشغل وظائف ومهن مختلفة – عدد من وثائق التعارف – كمية كبيرة من أوراق خاصة بعملاء الشركة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى.