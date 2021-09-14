ضبط المتهم في اصطدام سيارة بمواطن بالغردقة

محمود عبد الراضي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من وفاة شقيقه إثر حادث تصادم سيارتين بالغردقة، وقيام قائد السيارة التى إصطدمت بشقيقه بتبديل القيادة مع شخص آخر عقب وقوع الحادث.

بالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات قيادة "موظف بإحدى شركات السياحة ، مقيم بالجيزة" وبرفقته آخرين ، اصطدم بالمواجهة بسيارة آخرى قيادة "سائق، مقيم بالقاهرة" وبرفقته آخرين من بينهم شقيق ناشر الفيديو "متوفى".. بتكثيف التحريات تبين أن قائد السيارة الأولى وقت وقوع الحادث "طالب، مقيم بالجيزة" واستعان بآخر الذى يعمل سائق لديه، والذى إدعى بالتحقيقات أنه كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث "على خلاف الحقيقة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب المتهم الطالب المشار إليه للعرض عليها .