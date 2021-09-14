اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:38 م
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حجز صاحب مخزن لحيازته 6 أطنان أرز وسكر ودقيق مجهول المصدر بالمقطم

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:00 م
حجز صاحب مخزن لحيازته 6 أطنان أرز وسكر ودقيق مجهول المصدر بالمقطم مواد غذائية مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات، فى اتهامه بحيازة 6 أطنان أرز وسكر ودقيق مجهولة المصدر بمنطقة المقطم.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على 3.5 طن أرز - 1.5 طن سكر – 1 طن دقيق – 1800 عبوة صلصة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث التموين

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امن القاهرة

المقطم

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