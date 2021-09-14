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حجز صاحب مخزن بحوزته 12900 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالساحل

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:04 م
حجز صاحب مخزن بحوزته 12900 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالساحل قطع غيار سيارات-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الساحل، حجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 12900 قطعة غيار سيارات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، ووضع علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 12900 قطعة غيار سيارات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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