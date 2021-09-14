حبس عاطل ضبط بحوزته مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته كمية من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – ميزان حساس – مبلغ مالى).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، كما أضاف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية "لايمكن الإرشاد عنه").

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم المشار إليه.