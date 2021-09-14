جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك البريد، برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك البريد بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد إسماعيل جويلى مدير الجمرك اشتبه مجدى أحمد مأمور التعريفة فى مشمول البوليصة الواردة من هولندا بفتحه تبين أن بداخله كيس بن مغلق بداخله أقراص يشتبه فى كونها مخدرة بإجمالى عدد 700 قرص يشتبه فى كونها مخدرة .

وقام أحمد اسماعيل جويلى مدير الجمرك بعرض الأقراص على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى والتى افادت أنها من أقراص إكستازى المخدرة .

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 41 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهاله محمود عبدالواحد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب.