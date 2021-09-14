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تنبيه.. "استئناف القاهرة" تطبق قرار تحصيل المدفوعات إلكترونيا بالفيزا فقط

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:00 ص
تنبيه.. "استئناف القاهرة" تطبق قرار تحصيل المدفوعات إلكترونيا بالفيزا فقط دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب علاء رضوان

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أصدرت محكمة استئناف القاهرة، قرارا في غاية الأهمية، بمنع التعامل فيها منعا باتا بالنقود بجميع فئاتها، ويكون التعامل بكارت ATM، تنفيذا لقرار الجهات المختصة رقم 464 لسنة 2021 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، بناء عليه:

 

على جميع المتقاضين: "محامون أو أفراد" يتم التعامل بالفيزا وإلغاء التعاملات النقدية نهائيا.

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يشار إلى أنه قد سبق لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية – وأن أصدرت قرارا منذ أسبوع بمنع التعامل منعا باتا بالنقود بجميع فئاتها، ويكون التعامل بكارت ATM، وذلك بداية من 7 سبتمبر 2021.

 

ونص القرار على التالى:

 

بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021:

 

أولا: يسمح بالسداد النقدى فقط لأى مبالغ لا تزيد على 500 جنيه.

 

ثانيا: يمنع منعا باتا التعامل بالنقود بجميع فئاتها لأى مبلغ تزيد قيمته على 500 جنيه، ويكون التعامل فقط بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى الآتية: "ماكينات التحصيل الإلكترونى (ATM) – مدفوعة مواطن – المحفظة الذكية "فودافون كاش – موبينيل كاش – اتصالات كاش".

 

ثالثا: بالنسبة لإصدار أمر دفع للمواطن يجب أن تتجاوز (عشرة آلاف جنيه).

 

وذلك نفاذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والكتب الدورية لوزارة المالية.  

 

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محكمه استئناف القاهره

محكمه النقض

دار القضاء العالى

وزاره الماليه

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