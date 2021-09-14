تكون خفيفة لمتوسطة الشدة.. تفاصيل وأماكن الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن فرص وأماكن الأمطار اليوم وغدا، حيث تتعرض البلاد اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء، لأجواء خريفية تشهد خلالها البلاد فرص أمطار.

وينشر "اليوم السابع" فرص وأماكن الأمطار كما يلى خلال الـ48 ساعة المقبلة :

اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية "السلوم ومطروح"، تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا (البحيرة - كفر الشيخ )على فترات متقطعة.

- يوم غدا الأربعاء 15 سبتمبر :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مناطق من :

- السلوم

- مطروح

- الإسكندرية

- البحيرة

- كفر الشيخ

- دمياط

- العريش

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية بالسلوم ومطروح تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا البحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.