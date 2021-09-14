اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على الحصص التموينية فى البساتين 15 يوما

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:19 م
تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على الحصص التموينية فى البساتين 15 يوما محكمة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس  شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بتجميع البطاقات التموينية للاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز بمنطقة البساتين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى تتعلق بالإستيلاء على أموال الدعم، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من (مسئول عن مخبز بلدى مدعم، صاحب مخبز بلدى مدعم - كائنان بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامهما بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، واستخدامها فى الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عملهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزتهما (عدد 135 بطاقة تموينية- 2 ماكينة صرف الخبز).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

 

 
 

 


البطاقات التموينية

البساتين

حوادث البساتين

الإستيلاء على أموال الدعم

أرباح غير مشروعة

وزارة الداخلية

محكمة جنح البساتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطورات جديدة فى قضية حفلة تعذيب "خادمة البساتين".. وفاة الفتاة بعد مرور 10 أيام من الواقعة.. النيابة تعدل الاتهامات من التعذيب والشروع فى القتل إلى القتل العمد.. وتحدد جلسة 12 ديسمبر لنظر تجديد حبس المتهمين

الخميس، 09 سبتمبر 2021 08:00 م

تجديد حبس المتهمين بقتل خادمة فى البساتين

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 10:21 م

تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على الحصص التموينية فى البساتين 15 يوما

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 01:25 م

القبض على هاربين من أحكام حبس وغرامات 25 مليون جنيه في عين شمس والبساتين

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 12:55 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة