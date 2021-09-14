تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على الحصص التموينية فى البساتين 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بتجميع البطاقات التموينية للاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز بمنطقة البساتين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى تتعلق بالإستيلاء على أموال الدعم، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من (مسئول عن مخبز بلدى مدعم، صاحب مخبز بلدى مدعم - كائنان بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامهما بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، واستخدامها فى الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عملهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزتهما (عدد 135 بطاقة تموينية- 2 ماكينة صرف الخبز).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.