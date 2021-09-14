اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 04:01 م
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تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين فى المطرية لجلسة 20 ديسمبر

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:45 م
تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين فى المطرية لجلسة 20 ديسمبر المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل اثنين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية لجلسة 20 سبتمبر الجاري، لتعذر حضور المتهمين.

 

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.


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