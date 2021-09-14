اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهمين بـخلية "تنظيم الأجناد" الإرهابية لجلسة 26 أكتوبر

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:57 م
تأجيل محاكمة المتهمين بـخلية "تنظيم الأجناد" الإرهابية لجلسة 26 أكتوبر المستشار محمد كامل عبد الستار
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية خلية "تنظيم الأجناد" الإرهابية، لجلسة 26 أكتوبر، لاستدعاء الخبير.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتوصلت التحقيقات لقيام المتهمين لتكوين خلية إرهابية بناء على تعليمات من عناصر تكفيرية، واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وتلقي أعضاء وتركيب المفرقعات، بتكليف من مسئول التنظيم "م.ع"، وأن المتهمين عقدوا اجتماعات سرية في منزل المتهم "ى. أ"، للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية فى مدن محافظات القناة.

 


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