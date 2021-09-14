اليوم السابع
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بلينكن يستضيف اجتماعا عن بعد الجمعة مع نظرائه بالإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 06:06 م
بلينكن يستضيف اجتماعا عن بعد الجمعة مع نظرائه بالإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل بلينكن
كتب أحمد عبد الرحمن

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يستضيف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن اجتماعا عن بعد الجمعة مع نظرائه فى الإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

ودافع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين عن انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان بعد 20 عامًا أمام استجواب من المشرعين من كلا الحزبين فى الكونجرس الرافضين للرحيل الفوضوى، حيث مثل بلينكين أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بعد جهود إجلاء نقلت جواً 124 ألف شخص إلى خارج البلاد - لكن ذلك ترك العديد من الأفغان المستضعفين وراءهم.

 

وقال بلينكين، وفقًا لشهادته الافتتاحية المكتوبة: "لا يوجد دليل على أن البقاء لفترة أطول كان سيجعل قوات الأمن الأفغانية أو الحكومة الأفغانية أكثر مرونة أو مكتفية ذاتيا. إذا لم تكن 20 سنة ومئات المليارات من الدولارات من الدعم والمعدات والتدريب كافية، فلماذا قد تحدث سنة أخرى، أو خمسة ، أو عشر فرقًا؟".

 

وكانت جلسة الاستماع هي الأولى من بين العديد من جهود الرقابة من جانب المشرعين للحصول على إجابات من وزارة الخارجية، وكذلك وزارة الدفاع حول الانسحاب السريع وخطط الإدارة لمساعدة الحلفاء الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الجيش.


بلينكن

الامارات

البحرين

افغانستان

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