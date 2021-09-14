بعد 7 أيام من اندلاعه.. إسبانيا تسيطر على حريق الغابات

وكالات

تمت السيطرة على حريق غابات واسع في جنوب إسبانيا اندلع قبل سبعة أيام وتسبب في مقتل عنصر إطفاء وأرغم 2600 شخص على الفرار من منازلهم، حسبما أعلن مسؤولون محليون الثلاثاء.

والحريق الذي شبّ الأربعاء الماضي في جبال سييرا بيرميخا قرب إستيبونا "بات تحت السيطرة" حسبما أعلن خوانما مورينو رئيس إقليم الأندلس في تغريدة.

وشارك قرابة 500 عنصر إطفاء و51 طائرة لمكافحة الحرائق، في جهود إخماده. وتنفس العناصر الإثنين الصعداء مع بدء تساقط أمطار خفيفة.

وقال مورينو إن "المطر الذي يتساقط منذ ساعات كان أفضل حلفائنا". وحذر من "مرحلة معقدة" محتملة قبل إخماد النيران بالكامل.

وساهمت الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة ومعدلات الرطوبة المنخفضة في تحويل الحريق إلى ما وصفه مسؤول الإطفاء "وحش جائع" أتى على أكثر من 8 آلاف هكتار من الأراضي.

منذ الأحد انضم 260 جندي من قوات الطوارئ في الجيش، إلى معركة إخماد الحريق الذي أودى الخميس بعنصر إطفاء عمره 44 عاما.

وإسبانيا من دول حوض البحر المتوسط التي اجتاحتها حرائق غابات هذا الصيف. ويحذر علماء الطقس من تزايد وتيرة هذه الظاهرة المناخية بسبب الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وقد اندلعت حرائق هائلة في مناطق من دول حوض المتوسط ومنها اليونان وإيطاليا وتركيا والجزائر.