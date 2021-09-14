اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 07:06 م
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انهيار جزئى لمنزل قديم بالمحلة ولجنة هندسية لفحص 6 عقارات مجاورة له

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:35 م
انهيار جزئى لمنزل قديم بالمحلة ولجنة هندسية لفحص 6 عقارات مجاورة له انهيار عقار - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شهدت منطقة المنشية القديمة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انهيار جزئيا لمنزل قديم دون وقوع إصابات وحدوث تصدعات فى 6 منازل مجاورة له، انتقلت الحماية المدنية ومسئولى حى أول المحلة برئاسة المحاسب ممدوح النجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بحدوث انهيار جزئى لأحد المنازل بدائرة القسم وانتقلت قوة من شرطة النجدة والحماية المدنية ومسئولى حى أول المحلة، وتبين حدوث انهيار جزئى لمنزل قديم، وتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة 6 منازل مجاورة له بعد حدوث تصدعات بها.
 
 

محافظة الغربية

المحلة

إنهيار جزئي لمنزل بالمحلة

حى أول المحلة

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