التطعيم ينقذ حياتك.. مراكز السيطرة على الأمراض تبرز فوائد حصولك على لقاحات كورونا

كتبت إيناس البنا

على الرغم من أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا جارية في جميع أنحاء العالم، ولا يزال هناك بعض الأشخاص الذين يخشون الحصول على اللقاح.

ويعد تناقص المناعة لدى بعض شرائح السكان أحد الأسباب الكامنة وراء تردد تلقى اللقاح، فيما يحاول الخبراء تهدئة المخاوف حيث تم التأكيد مرارًا وتكرارًا على أهمية التطعيم للسيطرة على الوباء.

وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite" تؤكد الآن 3 دراسات جديدة أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) على أهمية طلقات لقاح كورونا في منع معدلات الوفيات، وتم نشر هذا في التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات التابع لمراكز السيطرة على الأمراض.

ووفقًا للخبراء، فإن الأشخاص الذين يرفضون أخذ اللقاح هم أكثر عرضة للوفاة من العدوى بمقدار 10 أضعاف مقارنة بالأفراد الذين تم تطعيمهم، حيث توفر اللقطات المتاحة حاليًا حماية كبيرة ضد المرض الفيروسي القاتل لمعظم الأشخاص، كما أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للدخول إلى المستشفى أو الموت.

تنخفض فعالية اللقاح إلى 80 % بعد ظهور متغير دلتا

أجرى مركز السيطرة على الأمراض تحليلاً لبيانات ما يقرب من 6،00،000 حالة إصابة بكورونا تم الإبلاغ عنها في الفترة من 4 أبريل إلى 17 يوليو في 13 ولاية ومدينة في الولايات المتحدة، وتم فحص حالات الاستشفاء والوفيات بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر وفقًا لحالة التطعيم الخاصة بهم، ووجدوا أن:

انخفضت فعالية اللقاح ضد كورونا من 90 %، عندما لم يكن متغير دلتا قد اكتسبت قوة بعد ، إلى أقل من 80 % من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو، عندما أصبحت دلتا البديل السائد.

لم يكن هناك أي تراجع في الاستشفاء والوفاة خلال الفترة بأكملها.

تقدم لقطات لقاح Moderna أفضل حماية

وفيما يتعلق بمدى تاثير لقاح موديرنا، اثبتت الدراسات أنه يوفر حماية أفضل ضد متغير دلتا مقارنة بشركة فايزر أو جونسون آند جونسون، ويقول الخبراء أن موديرنا أظهرت فعالية بنسبة 95 % في منع دخول المستشفى بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر،من ناحية أخرى ، كانت جرعة لقاح فايزر فعالة بنسبة 80%، وكانت فعالية جونسون آند جونسون 60 % فقط.