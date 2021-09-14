ارتفاع نسبة التصويت عبر البريد فى الإنتخابات الكندية

أوتاوا أ ش أ

ارتفعت نسبة الكنديين الذين أكدوا أنهم سوف يدلون بأصواتهم عبر البريد قبل الانتخابات التشريعية الفدرالية الكندية المقرر عقدها فى 20 سبتمبر الجاري.

وأمام الناخبين الراغبين بذلك، مهلة حتى مساء اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم عبر البريد، وفقا لراديو كندا الدولي.

وتلقّت هيئة الانتخابات الكندية 933 ألف طلب يرغب أصحابها فى الحصول على بطاقات الاقتراع عبر البريد. ويُعتبر الرقم قياسيا منذ بداية التصويت عبر البريد فى كندا عام 1993 ولكنه دون توقعات هيئة الانتخابات الكندية.

وتوقعت هيئة الانتخابات الكندية أن تتلقى 5 ملايين بطاقة اقتراع عبر البريد، فى حين لم يتجاوز العدد 50 ألف بطاقة فى الانتخابات التشريعية الفدرالية الأخيرة التى جرت عام 2019.