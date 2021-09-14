اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 04:21 ص
أكرم القصاص
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إصابة عشرة فلسطينيين بينهم صحفي بالمطاطي خلال قمع مسيرة لمساندة الأسرى في نابلس

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 12:00 ص
إصابة عشرة فلسطينيين بينهم صحفي بالمطاطي خلال قمع مسيرة لمساندة الأسرى في نابلس الجيش الاسرائيلى
(أ ش أ)

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 أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء أمس الإثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية توجهت نحو حاجز حوارة جنوب نابلس، دعمًا وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال.

ونظمت المسيرة بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، لدعم ومساندة للأسرى، وضد سياسة العقاب الجماعي بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال، وحمل المشاركون فيها العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تحيي صمود الأسرى.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن المصابين، بينهم صحفي وسيدة، ونقل اثنان منهم إلى المستشفى، إضافة لإصابة أكثر من عشرين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.  

 

 

 


الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة

تل أبيب

إسرائيل

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